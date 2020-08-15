Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк вместе с молодой возлюбленной засветился во время отдыха

Так, на фан-аккаунтах постоянно появляются различные снимки пары, сделанные во время их времяпровождения - на романтичных вечерах, свиданиях и даже в самолете. При этом Макс и Даша на своих страницах фото не публикуют и отношения не комментируют.

Некоторое время назад мужчина засветился с моделью во время их романтичного вечера. Фотоколлаж со счастливой парой вызвал целую бурю в сети, ведь многие осуждают Макса за то, как он поступил с Дашей Ульяновой.

«Они такие счастливые, скажите?», - говорится на фан-странице «Холостяка».

Вот что отвечают фанаты:

«Красивые👍🔥🔥», «Дві різні людини, "я так бачу"», «Эта ему точно борщи варить будет 😆», «После этой у него ещё не одна будет», «Не очень 😵как то ,,натянутые, эмоции,не настоящие 😎», «Он что её удочерил. Ей же сопли можно подтирать. Не плохая девочка,но не для него. Эта уж точно далека от семейного быта», «Очень красивая пара,будьте счастливы!!!!👍😉», «Она вообще ему не подходит», «Ужасная пара с Дашей Ульяновой было лучше», «К чему надо было учавствовать в шоу», «Макс прости ну вы совсем не смотретись одумайся и верни Ульянову».

Несколько месяцев пара никак не отвечала на вопросы о своих отношениях, игнорировала слухи и тем самым подогревала сплетни о себе. После того, как Дарья и Макс официально заявили о том, что они пара, поводов для обсуждений в сети стало еще больше.

Напомним, в финале проекта мужчина выбрал амбициозную и молодую гимнастку Дашу. Девушка принялась публиковать кадры с кольцом и интриговать сеть заявлениями. Однако на пост-проекте выяснилось, что пара распалась очень быстро после завершения "Холостяка" по причине измены Макса.

Даша рассказала, что молодой мужчина имел интимную связь с одной из учасниц на шоу во время съемок. Посчитав это предательством, девушка не смогла простить такого поведения и разорвала отношения. Спустя пару недель после известия об этом, мучижна засветился с новой избранницей - молодой моделью Дарьей Хлистун.

В сети на фан-аккаунтах специально публикуются снимки из встреч мужчины с девушкой, однако поклонников интересуют куда больше кадры из фотосессий артиста. Последнее появившееся в сети фото, на котором Макс уложил к себе на колени девушку без белья, буквально взорвался от гневных комментариев

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".

Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы...".