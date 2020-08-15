Популярна модель Ельза Хоск, яка представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, блиснула оголеним тілом на пляжі

Як передає Politeka.net, зірка повністю оголилася заради пікантного кадру. Дівчина зняла все, навіть нижню білизну. Її тіло прикрашали лише блискітки, які надали особливого шарму фото. Ельза лежала на піску, вигнувшись в пікантній позі. Вона прикрила груди руками, але всі найсмачніші місця все одно потрапили в кадр.

"Пляжні дні", - грайливо підписала знімок зірка.

За півдня фото моделі оцінили понад 120 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Наша запальничка», "цукерка", "Сподіваюся, ти скоро знову зможеш зніматися для Vogue Spain. ми всі сумуємо за тобою тут!", "щоденні сюрпризи від Ельзи","чи прилипав блиск до вас і чи було його легко зчистити? До речі, ти така красива», «ти виглядаєш чудово», "Диско-дитинка", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ельза Хоск прогулялася по вулиці, забувши надіти нижню білизну. Модель одягла обтягуючу кофту, через яку світилися її апетитні груди. Дівчина виглядала чудово, а оточуючі не могли відірвати від неї погляд. Виглядала Хоск дуже спокусливо.

Варто відзначити, що Хоск любить радувати своїх шанувальників спокусливими фото.

Нагадаємо, що ніжна Ельза Хоск продефілювала в міні, приголомшивши довжиною ніг: "Вау, яка".

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск заворожила найсолодшими місцями в мікро-бікіні:"гіпнотична Краса".

Також Politeka писала, що Ельза Хоск подражнила пружним бюстом в топі без білизни: "дитинко, Ти вогонь".