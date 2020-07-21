Відома модель, ангел «Victoria’s Secret» Ельза Хоск здивувала шанувальників незвичайним вбранням

У себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала в досить незвичному образі, передає Politeka.net. Красуня прогулювалася по вулиці. На ній була надіта міні-сукня, яка оголила її неймовірно красиві довгі ніжки. Крім цього, модель засвітила свої груди, які були заховані в спокусливе бюстьє. Зверху красуня накинула чорний піджак.

Але особливої оригінальності фото і образу Ельзи надали чобітки, які було дивно побачити на дівчині в літню пору. Втім, зірку Victoria’s Secret це не бентежило, як і її шанувальників, які залишили під фото безліч приємних слів.

«Гарне плаття», «Приголомшлива», «Такі круті черевики», «Барбі», «Краща модель», «Моє все», «Вау, яка красуня», «Так гарно», «Ти ніжна», «Сонечко», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ельза Хоск полонила шанувальників молодим тілом в зеленому бікіні. Спекотна блондиночка засвітила всі свої найсолодші місця, адже купальник лише підкреслив її неймовірну красу.

Крім цього, нещодавно модель подражнила фанатів, показавши, що вона харчується не одними овочами. Дівчина сиділа в кафе, а в руках у неї красувався шматок піци.

Нагадаємо, що гаряча Ельза Хоск прямо в полі показала, чим підкорює чоловіків: "Ого, це мій рай".

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск спантеличила позою в міні-сукні: «Королівський стиль».

Також Politeka писала, що Ельза Хоск похвалилася пікантними кадрами у ванній: «Ангел!».