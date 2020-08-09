Відома модель Ельза Хоск, яка представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, представила черговий незвичайний лук

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості. Красуня любить незвично одягатися і комбінувати грубі об'ємні речі з ніжними і зухвалими комплектами. Цього разу модель одягла тісний топ, під який не стала надягати нижню білизну. Через тонку тканину проглядався спокусливий бюст Хоск. Зверху модель одягла величезний светр, який і зробив образ незвичайним. Внизу на ній красувалися квітчасті штани.

"Сказала собі, що буду жити в цих штанях», - підписала фото зірка.

Варто відзначити, що Хоск не любить носити нижню білизну. Більшість її луків саме такі.

За день пост красуні зібрав майже 150 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Прекрасний прикид, особливо топік","Дівчина, ти світишся!! І ці штани найкрутіші, клянуся", " звідки светр? Подобається", "Ти така приголомшлива", "ти відмінно виглядаєш","пані свого слова!", "Дєтка, ти вогонь", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ельза Хоск позувала в зухвалій міні-сукні, яка максимально підкреслила її розкішну і витончену фігуру. Блондинка присіла, що додало образу особливої пікантності.

Нагадаємо, що роздягнена Ельза Хоск похвалилася пікантними кадрами у ванній: "Ангел!».

Також Politeka писала, що Ельза Хоск вийшла на вулицю без ліфчика і засмущала перехожих: «одержима».

А ще Politeka повідомляла, що ніжна Ельза Хоск продефілювала в міні, приголомшивши довжиною ніг:"Вау, яка".