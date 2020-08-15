Популярная модель Эльза Хоск, которая представляет бренд нижнего белья Victoria’s Secret, сверкнула обнаженным телом на пляже

Как передает Politeka.net, звезда полностью оголилась ради пикантного кадра. Девушка сняла все, даже нижнее белье. Ее тело украшали лишь блестки, которые придали особого шарма фото. Эльза лежала на песке, выгнувшись в пикантной позе. Она прикрыла грудь руками, но все самые вкусные места все равно попали в кадр.

«Пляжные дни», - игриво подписала снимок звезда.

За полдня фото модели оценили более 120 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Наша зажигалка», «Конфетка», «Надеюсь, ты скоро снова сможешь сниматься для Vogue Spain. мы все скучаем по тебе здесь!», «ежедневные сюрпризы от Эльзы», «Прилипал ли блеск к вам и было ли его легко счистить? Кстати, ты такая красивая», «ты выглядишь великолепно», «Диско-детка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эльза Хоск прогулялась по улице, забыв надеть нижнее белье. Модель надела обтягивающую кофту, через которую светилась ее аппетитная грудь. Девушка выглядела превосходно, а окружающие не могли оторвать от нее взгляд. Выглядела Хоск очень соблазнительно.

Стоит отметить, что Хоск любит радовать своих поклонников соблазнительными фото.

Напомним, что нежная Эльза Хоск продефилировала в мини, ошеломив длиной ног: «Вау, какая».

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск заворожила самыми сладкими местами в микро-бикини: "Гипнотическая красота".

Также Politeka писала, что Эльза Хоск подразнила упругим бюстом в топе без белья: «Детка, ты огонь».