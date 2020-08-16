24-річна британська співачка Дуа Ліпа збентежила новою фотосесією

Як передає Politeka.net, в Instagram зірки з'явилася серія фотографій з нової сміливої фотозйомки. Дуа була одягнена в дуже незвичайний наряд. На ній була одягнена футболка з вишеньками на місці грудей. На голові у артистки красувалася шапочка з тістечок з вишнями. В руках зірка теж тримала вишеньку. Ліпа відкрила рот, що додало кадру особливої пікантності.

"Знято дивовижним, веселим і легендарним фотографом # TimWalker для wmag", - підписала пост Дуа.

За день її фото зібрало майже 1,5 мільйона лайків. У коментарях зірці залишили масу приємних відгуків.

"Так добре, дитинко», «ти дивовижна», «одержима», «Люблю це», «Вау 2 фото», «смачні», «Королева», «така красива», "пишаюся тобою", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Дуа Ліпа готується презентувати ремікс на пісню «Levitating» за участю Мадонни і Міссі Елліотт. Днями артистка поділилася уривком з нового відео. На перших кадрах красуня лежить в траві з квітами в спокусливій позі. Артистка робила плавні рухи руками і стріляла оченятами.

Крім цього, нещодавно Дуа Ліпа поділилася спільним фото зі скандальною американською співачкою Майлі Сайрус, натякнувши на дует.

Нагадаємо, що Дуа Ліпа без ліфчика подражнила апетитними формами: від такої не втечеш.

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