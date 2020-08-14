24-річна британська співачка Дуа Липа розбурхала новими ефектними кадрами

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram тизер на ремікс-відео "Levitating" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Дуа Липа постала в спокусливому образі. На красуні чорний топ, такого ж кольору трусики, безрозмірні колготки й накинута на плечі вітровка. У такому вигляді на перших же секундах відео співачка лежала на землі, пригорнувшися до хлопця та закинувши на нього свої ніжки. Надалі Дуа засвітилася вже в спальні, на задньому тлі виднілося розстелене ліжко.

"Левітація ремікс відео, зараз 🌹", - підписала кадри зірка.

Користувачі блискавично кинулися коментувати побачене:

"Я так люблю тебе, Дуа"

"@dualipa приголомшливо! ❤️"

"Левітація була моєю улюбленою з альбому, і ти все зіпсувала 😭"

"Звучить так добре !!!!! 😍😍😍"

Раніше ми повідомляли, Дуа Липа вже показувала шматочок з відео реміксу "Levitating". Того разу вона постала лежачою в траві з квітами в спокусливій позі. Артистка робила плавні рухи руками і стріляла оченятами в камеру, яка поступово наближалася.

"Ти моє життя"; "Не можу дочекатися"; "Відвал всього господи", - відреагували користувачі.

Крім того, ми писали, як Дуа підкорила публіку домашнім образом в білому топі, чорних шортиках і строкатій помаранчевій сорочці з коротким рукавом. Неможливо не помітити одну цікаву деталь: на співачці не було ліфчика.

Липа лежала в пікантній позі, піднявши руку вгору і кинувши серйозний погляд в камеру. Дівчина зібрала волосся в пучок і доповнила образ декількома прикрасами.

Нагадаємо, що яскрава Дуа Липа зігнулася, подражнивши молодим тілом в коротких шортиках:»Ангел".

Як повідомляла Politeka, гаряча Дуа Липа в мікро-бікіні показала найінтимніші місця:"навіть дзеркало почервоніло".