24-річна британська співачка Дуа Липа розбурхала новими ефектними кадрами
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram тизер на ремікс-відео "Levitating" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Дуа Липа постала в спокусливому образі. На красуні чорний топ, такого ж кольору трусики, безрозмірні колготки й накинута на плечі вітровка. У такому вигляді на перших же секундах відео співачка лежала на землі, пригорнувшися до хлопця та закинувши на нього свої ніжки. Надалі Дуа засвітилася вже в спальні, на задньому тлі виднілося розстелене ліжко.
"Левітація ремікс відео, зараз 🌹", - підписала кадри зірка.
Користувачі блискавично кинулися коментувати побачене:
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"Я так люблю тебе, Дуа"
"@dualipa приголомшливо! ❤️"
"Левітація була моєю улюбленою з альбому, і ти все зіпсувала 😭"
"Звучить так добре !!!!! 😍😍😍"
Раніше ми повідомляли, Дуа Липа вже показувала шматочок з відео реміксу "Levitating". Того разу вона постала лежачою в траві з квітами в спокусливій позі. Артистка робила плавні рухи руками і стріляла оченятами в камеру, яка поступово наближалася.
"Ти моє життя"; "Не можу дочекатися"; "Відвал всього господи", - відреагували користувачі.
Крім того, ми писали, як Дуа підкорила публіку домашнім образом в білому топі, чорних шортиках і строкатій помаранчевій сорочці з коротким рукавом. Неможливо не помітити одну цікаву деталь: на співачці не було ліфчика.
Липа лежала в пікантній позі, піднявши руку вгору і кинувши серйозний погляд в камеру. Дівчина зібрала волосся в пучок і доповнила образ декількома прикрасами.
Нагадаємо, що яскрава Дуа Липа зігнулася, подражнивши молодим тілом в коротких шортиках:»Ангел".
Як повідомляла Politeka, гаряча Дуа Липа в мікро-бікіні показала найінтимніші місця:"навіть дзеркало почервоніло".