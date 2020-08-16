24-летняя британская певица Дуа Липа обескуражила новой фотосессией

Как передает Politeka.net, в Инстаграм звезды появилась серия фотографий из новой смелой фотосъемки. Дуа была одета в очень необычный наряд. На ней была одета футболка с вишенками на месте груди. На голове у артистки красовалась шапочка из пирожных с вишнями. В руках звезда тоже держала вишенку. Липа приоткрыла рот, что придало кадру особой пикантности.

«Снято удивительным, забавным и легендарным фотографом #TimWalker для wmag», - подписала пост Дуа.

За день ее фото собрало почти 1,5 миллиона лайков. В комментариях звезде оставили массу приятных отзывов.

«Так хорошо, детка», «Ты удивительная», «Одержимая», «Люблю это», «Вау 2 фото», «Вкусные», «Королева», «Такая красивая», «Горжусь тобой», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дуа Липа готовится презентовать ремикс на песню «Levitating» при участии Мадонны и Мисси Эллиотт. На днях артистка поделилась отрывком из нового видео. На первых кадрах красотка предстала лежащей в траве с цветами в соблазнительной позе. Артистка делала плавные движения руками и стреляла глазками.

Кроме этого, недавно Дуа Липа поделилась совместным фото со скандальной американской певицей Майли Сайрус, намекнув на дуэт.

Напомним, что Дуа Липа без лифчика подразнила аппетитными формами: от такой не убежишь.

Как сообщала Politeka, раскрепощенная Дуа Липа в белье и колготках прильнула к красавчику: кадры искушения.

Также Politeka писала, что кокетливая Дуа Липа в открытом топе без лифа покрутилась на камеру, топ кадров: «Дикая штучка».