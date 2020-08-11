Британська співачка Дуа Ліпа влаштувала пристрасну зйомку в домашніх умовах

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Ліпа розляглася на підлозі в досить пікантній позі. Вона зібрала волосся в гульку для зручності. Співачка була одягнена в чорні шорти і білу тісну майку. Красуня скинула ліфчик, похвалившись своїм апетитним бюстом, який добре проглядався через тонку тканину.

За півгодини пост Ліпи зібрав майже 400 тисяч лайків. Як відомо, співачка неймовірно популярна в Британії і США. Нещодавно її пісня очолила хіт-паради цих країн.

Раніше ми писали, що Дуа Ліпа засвітилася в компанії скандальної американської співачки Майлі Сайрус. Красуні позували на камеру, слідуючи при цьому своєму стилю. Майлі була без нижньої білизни, вона сжала руками свої груди, а Ліпа висунула язик. Шанувальники вирішили, що співачки затівають спільний проект або дует.

Крім цього, нещодавно Дуа Ліпа поділилася кадрами з кліпу на пісню "Break My Heart". Співачка позувала в червоній короткій кофті з глибоким декольте. Зірка розстебнула кофтинку, засвітивши свої принади. Вона також скривилася, щоб фото вийшло зухвалим, як і сама артистка.

Нагадаємо, що Дуа Ліпа без сорому і білизни засвітила "персики "в обтягуючому топі, Ратаковскі в захваті:"мій ангел".

Як повідомляла Politeka, зухвала Дуа Ліпа в латексі спокусила величезним декольте і ефектною позою: «Чудо жінка».

Також Politeka писала, що Дуа Ліпа розстебнула кофтинку, випустивши "близнючок" на свободу: з такою не занудьгуєш.