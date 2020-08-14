Російська модель Анастасія Квітко похвалилася розкішною подружкою, яка затьмарила зірку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Слідкуйте за моєю італійською подружкою..." - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімках подружка Квітко позує з найбільш розкішних ракурсів, демонструючи апетитні принади. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
«Так би й шльопнув», «неможливо дивитися! Така краса», «фантастика», «ось це розкішна подружка», «Божественна красуня», «ось це вигини, я б повз не пройшов», «чудова», - пишуть вони.
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До цього ми розповідали, що модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, не змогла приховати головне під час відпочинку.
Дівчина прославилася завдяки своїм пишним формам і дивно тонкої талії. І хоча модель запевняє, що пластику вона не робила, архівні фото до істотних змін все ж є в мережі. Втім, фанатів Квітко це не бентежить - вони продовжують завалювати незвичайну модель своїми компліментами й вихваляти її зовнішній вигляд.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".
А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім" у відвертому купальнику:»Вау, світиться".
Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів.