Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, блеснула идеальными изгибами

В этот раз стройная модель решила показать в провокационной позе пышные формы, обтянутые крошечным бикини. Являясь представителем модного белья сразу у нескольких брендов, девушка решила покорять образами именно в этом стиле.

На странице Квитко в Инстаграм можно найти самые разные жаркие фото – в белье, купальниках и без какого-либо украшения. Девушка гордится своими пышными формами, поэтому зачастую показывает их с минимальным количеством одежды. И этот раз не стал исключением. Позируя в одном полосатом бикини, Настя пикантно прогнулась, повернувшись к объективу боком и показав тем самым свои ягодицы во всей красе.

«Либо ты управляешь днем, либо день от тебя бежит🖤», - пишет Квитко под фото.

Поклонники не остались равнодушны:

«Кукла Барби», «Это твоя самая красивая картинка 😍😘😘😘😘😘», «Так жарко ... Девочка, полегче 🔥🔥🔥🔥», Просто роскошная малышка❤», «кругом одна страсть😍», «Вау Красиво, детка, любовь», «Просто роскошь», «сколько здесь вкусного», «ты очень красивая, дорогая, «Ангелок», «девочка, это очень горячо».

Также еще на фото, представленных в социальной сети Инстаграм, звезда позировала в одном лишь бикини из пайеток, вышитых на крошечных клочках ткани. При этом для большей пикантности кадра, Квитко томно изогнулась, вымазав формы маслом и посветив достоинствами возле бассейна.

Девушка без смущения в очередной раз продемонстрировала необычную фигуру. Стоит отметить, что ранее именно из-за пышных форм ей оказывали в работе моделью, пока один из фотографов не устроил Анатсасии пробную съемку, после которой жизнь девушки круто изменилась. При росте 162 см, Квитко весли в начале модельной карьеры целых 70 килограмм и продолжает отказываться худеть.

«Бикини просто супер», «Почему так сладко🔥», «почему я не у бассейна!», «Да что угодно, но красиво», «Покажите больше💋», «Мой пончик сладкий, ты как крем», «ты мой ангел люблю тебя высокий уровень соблазнения, осторожно! ❤💋💋👅😘✈», «Красиво 😍😍», «Думаю, я влюблен», «😍Que hermosa me pones 🔥», - пишут фанаты.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.