Українцям можуть призначити пенсію набагато меншу, ніж вони заслужили, якщо не виконати важливу умову

Подробиці в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла Український юрист Наталія Гнатуш, передає Politeka.net.

За словами експерта, яку суму виплачуватимуть Пенсіонеру і чи призначать пенсію взагалі залежить, в першу чергу, від стажу роботи. При нарахуванні можуть виникнути проблеми з пошуком документів, тому громадянам доведеться довести, де і коли вони працювали.

"Основним моментом у призначенні пенсії є факт доведення трудового стажу. Буває так, що людина працювала ще за часів СРСР, фактично на території інших держав. Тому йде дуже довгий період збору документів", - заявила Наталія Гнатуш.

Вона нагадала, що зараз пенсії регулярно індексуються і перераховуються. Але якщо раніше пенсіонери могли розраховувати на тисячу доларів - п'ять тисяч гривень за старим курсом, то зараз це лише 150 доларів. Люди не можуть відчувати себе фінансово захищеними, адже сума виплат "наближається до мінімальної межі".

Юрист порекомендувала, що потрібно робити для отримання гідної пенсії. За її словами, потрібно ретельно збирати документи про кожне місце роботи, щоб не втратити даремно жодного року життя:

"Всім пенсіонерам і людям, які займаються оформленням пенсії, моя порада — належне документальне забезпечення будь — якого трудового досвіду, якщо ви дійсно хочете отримувати пенсійне забезпечення", - сказала вона.

Тим часом, Пенсійний фонд продовжує фінансувати пенсії після перерахунку в липні. Як заявила прес-служба, 10 серпня відомство направило для виплат українцям 2,3 мільярда гривень, згідно з графіком, а 11 серпня - ще 1,6 мільярда.

Варто відзначити, що пенсії збільшуються разом з прожитковим мінімумом. Так з 1 липня 2020 року мінімальні виплати підвищилися до 1712 гривень. Наступне підвищення Пенсійний фонд обіцяє провести в грудні цього року.

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