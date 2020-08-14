Украинских граждан обрадовали дополнительными выплатами при выходе на пенсию

Пенсионеры могут претендовать на внушительную материальную помощь от государства. О том, кому из украинцев повезет при уходе на заслуженный отдых, пишет «РБК-Украина».

Сообщается, что граждане Украины смогут получить единовременные выплаты в размере равном 10 месячным пенсиям. Однако стоит учитывать, что данное нововведение касается лишь некоторых категорий граждан.

В первую очередь, на подобную финансовую помощь могут рассчитывать люди, занимавшие государственные должности, на которых предусмотрена возможность выхода на пенсию « по выслуге лет».

При этом претендент на вышеупомянутую единовременную выплату должен соблюсти все необходимые условия.

Так, человеку, желающему получить помощь, нужно подтвердить, что он трудился государственных учреждениях и заведениях, либо же в местах коммунальной формы собственности.

Что касается пункта о выходе на пенсию «по выслуге лет», то в данную категорию входят профессии из сферы образования, здравоохранения, социального обеспечения, а также спортсмены и артисты.

Минимальный страховой стаж для мужчин должен составлять 35 лет, а для женщин – 30 лет. Кроме того, получить помощь может лишь человек, не получавший ранее иного вида пенсионных выплат.

Стоит также учитывать, что законопроект, согласно которому при выходе на пенсию человек может получить выплату в размере 10 пенсий, вступил в силу 1 октября 2011 года. Таким образом, люди, которые стали пенсионерами раньше упомянутой даты, не могут претендовать на подобную помощь.

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