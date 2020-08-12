У Пенсійному фонді України розповіли, в яких випадках пенсіонерам потрібно терміново звертатися до органів фонду

Як передає Politeka.net, про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління ПФУ в Донецькій області у Фейсбук. У Фонді відповіли на важливе питання, яке стосується зміни персональних даних людей, які отримують пенсію. Як виявилося, про низку змін пенсіонери зобов'язані інформувати Пенсійний фонд.

Повідомляється, що українці повинні протягом 10 днів звернутися до ПФУ, якщо у них змінюються дані, які вносяться до персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та держреєстрі соціального страхування. Йдеться про зміну паспорта, ПІБ, місця роботи і місця реєстрації.

У ПФУ також повідомили, що одержувачам пенсій по втраті годувальника також потрібно звертатися до органів Фонду після досягнення 18 років. З собою потрібно взяти копії та оригінали паспорта та карту платника податку. Це необхідно для того, щоб перевести пенсію на своє ім'я.

Крім цього, в ПФУ в Донецькій області повідомили, що на виплати пенсій в серпні були виділені гроші, тому виплати будуть проведені у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку.

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