Віктор Павлік зворушливо вшанував пам'ять свого сина Павла, поділившись архівними кадрами

21-річний Павло Павлик трагічно пішов з життя тиждень тому після довгої боротьби з раком. Його батько, відомий український співак показав, що досі не може в це повірити. Він поділився пам'ятним відео на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

На опублікованих кадрах Павлик зібрав безліч архівних фотографій свого сина. На багатьох з них Павло ще зовсім маленький.

"Здається, що вчора...", - емоційно підписав кадри співак.

У коментарях його шанувальники висловлюють свої співчуття у зв'язку з передчасною кончиною сина артиста.

"Вічна пам'ять", "нехай упокоїться з Богом", "Сил Вам і мамі сина. Співчуваю. Втрата найважча з усіх втрат", "щиро співчуваю Вам", "як же боляче. Тримайтеся", "такий хороший і красивий хлопець ((Царство йому небесне", "світлий хлопець! Царство Небесне", "До сліз, вічна пам'ять такому світлому ангелу", - пишуть люди.

Нагадаємо, що 7 серпня стало відомо про те, що Павло Вікторович Павлик пішов з життя після тривалої боротьби з раком. Через кілька годин народний артист України коротко написав про свою втрату: "Спочивай з Богом, синку, ти тепер мій Ангел амінь".

З 2018 року Павло безуспішно боровся з важкою хворобою - саркомою хребців. Він пройшов кілька курсів хіміотерапії, проте лікування виявилося безуспішним, і хлопець від Нього відмовився. В кінці липня молодий чоловік опинився в хоспісі, де і провів останні дні.

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