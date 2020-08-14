Виктор Павлик трогательно почтил память своего сына Павла, поделившись архивными кадрами

21-летний Павел Павлик трагически ушел из жизни неделю назад после долгой борьбы с раком. Его отец, известный украинский певец показал, что до сих пор не может в это поверить. Он поделился памятным видео на своей странице в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

На опубликованных кадрах Павлик собрал множество архивных фотографий своего сына. На многих из них Павел еще совсем маленький.

«Кажется, что вчера…», - эмоционально подписал кадры певец.

В комментариях его поклонники выражают свои соболезнования в связи с преждевременной кончиной сына артиста.

«Вечная память», «Пусть упокоится с Богом», «Сил Вам и маме сына. Сочувствую. Потеря самая тяжелая из всех потерь», «Искренне сочувствую Вам», «Как же больно. Держитесь», «Такой хороший и красивый парень(( Царство ему небесное», «Светлый парень! Царство небесное», «До слез, вечная память таком светлом ангелу», - пишут люди.

Напомним, что 7 августа стало известно о том, что Павел Викторович Павлик ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком. Спустя несколько часов народный артист Украины коротко написал о своей утрате: "Покойся с Богом, сынок, Ты теперь мой Ангел аминь".

С 2018 года Павел безуспешно боролся с тяжелой болезнью - саркомой позвонков. Он прошел несколько курсов химиотерапии, однако лечение оказалось безуспешным, и парень от него отказался. В конце июля молодой человек оказался в хосписе, где и провел последние дни.

Напомним, молодая жена Павлика набросилась на украинцев после трагедии с его сыном: «Простите нас за…».

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик показал шедевр покойного сына, Украина потеряла настоящий талант.

Также Politeka писала, что состояние Павлика после трагедии с сыном нестабильное, молодая жена не сдержалась.