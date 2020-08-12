Знаменитый певец Виктор Павлик исполнил песню своего сына Павла, который умер после долгой борьбы с раком

Как стало известно Politeka.net, композицию опубликовал в социальной сети Facebook друг артиста - продюсер Владимир Будейчук (чтобы послушать, скрольте до конца страницы). Позже ролик в своем блоге выложил и сам Виктор.

Как оказалось, Павел написал слова для песни под названием "Чувство - любовь", которую его знаменитый отец положил на музыку. В свою очередь, Владимир Будейчук сделал аранжировку, сводку и помог с записью. Работу над композицией закончили еще при жизни Павла.

"Друзья, хочу с вами поделиться теми эмоциями, которые меня переполняли на протяжении всей работы. Очень хочется поблагодарить Павла Павлика - сына Виктора Павлика за невероятный текст, который он написал к песне!" - пишет продюсер. - "О том, что он описал сейчас людям несказанно хватает - чистоты чувств, любви, добра!".

Песня растрогала многих пользователей соцсети:

"До глубины души..."; "Только Бог может вдохновит на такой прекрасный музикальный шедевр"; "Эта песня просто шедевр, очень вдохновляет"; "Глубокий текст! Браво! До мурашек песня!"; "Очень хорошая песня, у нее большое будущее !!!"; "Великолепная музыка, слова трогают самые глубокие струны души"; "Павлик, Царствие небесне тебе) Твоя песня тронула меня до слез"; "Светлая память тебе Павел ... замечательные слова ты написал к этой песни! Пусть Господь утешит сердце родителей твоих!!! Держись друг Виктор Павлик".

ПРЕМ"ЄРА ПІСНІ "ПОЧУТТЯ-ЛЮБОВ" Від ВІКТОРА ПАВЛІКА!!!!Слова Павло Павлік, музика Віктор Павлік,аранжування,запис та зведення Володимир Будейчук. Друзі,хочу з вами поділитися тими емоціями ,які мене переповнювали протягом всієї роботи... Дуже хочеться подякувати Павлу Павліку-синові Віктора Павліка за неймовірний текст,який він написав до пісні!Про те,що він описав зараз людям невимовно бракує-чистоту почуттів,любов,добро!Павло,дуже хочеться тебе обійняти!Здоров"я тобі,сил,міцного духу!Віктор Павлік,друже!Ти настільки чуттєво,філігранно і круто заспівав цю пісню,що у мене неодноразово навертались сльози під час роботи над піснею!Ти великий артист,дуже поважаю! Щоб прослухати пісню натисніть на фото Gepostet von Volodymyr Budeychuk am Mittwoch, 24. Juni 2020

Как стало известно, 9 августа Павла провели в последний путь в Киеве. На закрытых похоронах присутствовали только самые близкие люди Павла. Рудницкая отметила, что Павел был очень красивым и светлым парнем.

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