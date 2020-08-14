Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова показала, як проводить час на озері Синевир

Не так давно дівчина вирушила на відпочинку, звідки активно ділиться яскравими фото і розповідає цікаві факти. Позуючи в чорному комбінезоні, Даша вирішила в черговий раз підкреслити те, що займається гімнастикою і планує показувати свої шпагати завжди і в самих різних місцях, що нагадує звичку скандальної балерини Анастасії Волочкової.

"Озеро Синевир-око Українських Карпат 🧿 ви рекомендували - ми поїхали 😉 чесно, це неймовірно красиве місце. 100% заслуговує бути в списку чудес України 😍 ви тільки уявіть, озеру Синевир близько 10 тисяч років і утворилося воно ще в післяльодовиковий період, - сказав нам гід 😉.

А ще у цього місця є романтична, але сумна легенда: вода в озері з'явилася від сліз графині Синь, на місці, де був убитий її коханий - простий пастух Вир. Якщо скласти імена двох закоханих, вийде назва»Синевир".

Як би там не було, це озеро просто must visit для відвідування. Обов'язково побувайте тут ♥️ P. S " Даш, знову шпагат на фото?", який сенс у ваших повідомленнях, якщо все одно шпагату бути 😀», - розповідає Даша.

Ось як реагує мережа:

"Загнулася😅», «обожнюю твої шпагати❤️", " тільки хотіла запитати як це ноги разом😁. Гортнула фото, а ні... 😂 "«"Опорна нога зігнута ((((" , "як на мене то затока краще" «" шпагати вже зайві!!!А перше фото-супер..але шпагати...прям Волочкова🤮" « " Дашенька нехай заздрять мовчки твоєму шпагату!!!!!👍 🤗 😘 😊 ", » Кому не подобаються твої шпагати нехай не дивляться. Я за тобою повторюю всі шафи закриваю ногою роблю сама з собою челенч #dasha_ulyanovaa".

Гімнастка також захопила мережу кадрами з відпочинку на мальовничій природі і засвітила при цьому схудлу фігуру в чорному костюмі. Дівчина показала себе в простому і домашньому вбранні, позуючи на тлі гір і нескінченних лісових просторів.

Відправившись на відпочинок кілька днів тому, дівчина вирішила активно показувати, як проводить час на Західній Україні. При цьому дівчина не коментує питання, що стосуються того, з ким саме вона зараз відпочиває.

"Драйвера викликали ?😅 » ,- пише Даша під новим постом.

Ось як відповідають фанати:

"Дуже красиво😍😍😍🔥🔥🔥🔥», «Краса, нова жінка кішка😍 😍 😍", " види захоплюють❤️🏔", "дуже хороша 💓" » " дашуха Давай до мене!!!😂 ❤ ️ 🥵 ",» Красуня😍«, " я буду завжди тебе любити, обіймати, зігрівати...", "Ти красива дівчина, а я твій улюблений одяг🥻», «Красопета», «я вас бачила❤️️️», «я думала ти зробиш свій коронний шпагат😄 🥰».

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