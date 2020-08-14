Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова показала, как проводит время на озере Синевир

Не так давно девушка отправилась на отдыхе, откуда активно делится яркими фото и рассказывает интересные факты. Позируя в черном комбинезоне, Даша решила в очередной раз подчеркнуть то, что занимается гимнастикой и планирует показывать свои шпагаты всегда и в самых разных местах, что напоминает привычку скандальной балерины Анастасии Волочковой.

«Озеро Синевир - глаз Украинских Карпат 🧿 Вы рекомендовали - мы поехали 😉 Честно, это невероятно красивое место. 100% заслуживает быть в списке чудес Украины 😍 Вы только представьте, озеру Синевир близко 10 тысяч лет и образовалось оно ещё в послеледниковый период, - сказал нам гид 😉.

А ещё у этого места есть романтическая, но грустная легенда: вода в озере появилась от слёз графини Синь, на месте, где был убит её возлюбленный - простой пастух Вир. Если сложить имена двух влюблённых, получится название «Синевир».

Как бы там ни было, это озеро просто must visit для посещения. Обязательно побывайте здесь ♥️ P.S «Даш, снова шпагат на фото?», какой смысл в ваших сообщениях, если всё равно шпагату быть 😀», - рассказывает Даша.

Вот как реагирует сеть:

«Загнулась😅», «Обожаю твои шпагаты ❤️», «Только хотела спросить как это ноги вместе😁. Листнула фото, а нет... 😂», «Опорная нога согнута (((( », «Как по мне то затока лучше», «Шпагаты уже лишние!!!А первое фото-супер..но шпагаты...прям Волочкова🤮», «Дашенька пусть завидуют молча твоему шпагату!!!!!👍🤗😘😊», «Кому не нравятся твои шпагаты пусть не смотрят. Я за тобой повторяю все шкафы закрываю ногой делаю сама с собой челенч #dasha_ulyanovaa».

Гимнастка также восхитила сеть кадрами из отдыха на живописной природе и засветила при этом похудевшую фигуру в черном костюме. Девушка показала себя в простом и домашнем наряде, позируя на фоне гор и бесконечных лесных просторов.

Отправившись на отдых несколько дней назад, девушка решила активно показывать, как проводит время на Западной Украине. При этом девушка не комментирует вопросы, касающиеся того, с кем именно она сейчас отдыхает.

«Драйвера вызывали ?😅», - пишет Даша под новым постом.

Вот как отвечают фанаты:

«Очень красиво😍😍😍🔥🔥🔥🔥», «Красота, новая женщина кошка😍😍😍», «Виды захватывают❤️🏔», «Очень хороша💓», «Дашуха давай ко мне!!!😂❤️🥵», «Красуня😍», «Я буду всегда тебя любить, обнимать, согревать...», «Ты красивая девушка, а я твоя Любимая одежда 🥻», «Красопета», «Я вас бачила ❤️☺️», «Я думала ты сделаешь свой коронный шпагат 😄🥰».

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