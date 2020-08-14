Відома модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як українка з найбільшими натуральними грудьми, здивувала несподіваним перетворенням свого бюста
Красуня з 13-м розміром грудей поділилася кумедним відео в своєму Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.
На відео зібрані фотографії моделі в різних образах. Єдине що залишається незмінним на всіх знімках, так це наряди з глибоким декольте, які дозволяють Кузнєцовій продемонструвати своє головне достоїнство. Примітно, що серед знімків є і кадр, на якому її нагороджують титулом «найбільші груди України».
При цьому в кінці відео глядачів чекає невеликий сюрприз. На відредагованому кадрі модель вирішила "додати" собі ще одну груди.
Змучена Тодоренко відверто розповіла про життя з Топаловим: "З таким можна чокнутися»
В "Квартал 95" обговорюють втрату, Євген Кошовий розкрив подробиці: "У Валерія Жидкова..."
Корольрва з новою зовнішністю й ліфчиком назовні заспівала свій хіт 25-річної давності: "Жах який!"
Фігуриста ведуча, на яку Харламов "проміняв" Асмус, довела чоловіків до екстазу: "Всі слиною вдавилися"
"Дві добре, а три краще? Сподіваюся ви посміхнулися!",- підписала кадри Кузнєцова.
Її шанувальники тут же почали коментувати публікацію.
"Ні) три це вже забагато!))) дві в самий раз", "а мені сподобалося відео. Дуже круто вийшло", "яка ж ти красива! Дуже класна", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Кузнєцова блиснула своєю пишністю в брючному костюмі.
Верх Кузнєцова розстебнула, виставивши груди у великому вирізі. Принади випирали з одягу і, здавалося, їм дуже тісно під такою тканиною.
Модель підв'язала поясок під грудьми, щоб підкреслити талію. Варто відзначити, що бюст був засмаглим. Це не дивно, адже нещодавно красуня відпочивала в Одесі.
Нагадавши, мереживне декольте ледве витримало: українка з 13-м розміром бюста показала свою гордість.
Як повідомляла Politeka, українка з 13-м розміром подражнила пишними формами в екстремальному декольте.
Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром бюста продемонструвала своє декольте нарозхрист.