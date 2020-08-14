Відома модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як українка з найбільшими натуральними грудьми, здивувала несподіваним перетворенням свого бюста

Красуня з 13-м розміром грудей поділилася кумедним відео в своєму Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

На відео зібрані фотографії моделі в різних образах. Єдине що залишається незмінним на всіх знімках, так це наряди з глибоким декольте, які дозволяють Кузнєцовій продемонструвати своє головне достоїнство. Примітно, що серед знімків є і кадр, на якому її нагороджують титулом «найбільші груди України».

При цьому в кінці відео глядачів чекає невеликий сюрприз. На відредагованому кадрі модель вирішила "додати" собі ще одну груди.

"Дві добре, а три краще? Сподіваюся ви посміхнулися!",- підписала кадри Кузнєцова.

Її шанувальники тут же почали коментувати публікацію.

"Ні) три це вже забагато!))) дві в самий раз", "а мені сподобалося відео. Дуже круто вийшло", "яка ж ти красива! Дуже класна", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кузнєцова блиснула своєю пишністю в брючному костюмі.

Верх Кузнєцова розстебнула, виставивши груди у великому вирізі. Принади випирали з одягу і, здавалося, їм дуже тісно під такою тканиною.

Модель підв'язала поясок під грудьми, щоб підкреслити талію. Варто відзначити, що бюст був засмаглим. Це не дивно, адже нещодавно красуня відпочивала в Одесі.

Нагадавши, мереживне декольте ледве витримало: українка з 13-м розміром бюста показала свою гордість.

Як повідомляла Politeka, українка з 13-м розміром подражнила пишними формами в екстремальному декольте.

Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром бюста продемонструвала своє декольте нарозхрист.