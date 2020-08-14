Солістка українського гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха показала, як розважається з чарівною зіркою на дивані

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала гарячі кадри на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

"Нашу групу запросили на улюблене «Дизель Шоу», у яких відзначалася в цьому році особлива дата. Ми представили ексклюзивно новий хіт НеАнгелів, який вже незабаром і ви почуєте, мої дорогі☺❤️!!! Ну звичайно багато сміху, танців, жартів і підколів, і звичайно ж закулісне життя...! Не можу не поділитися з вами цим фото, людина позитивна 😂 💪 хлопці розсмішили мене на місяць вперед", - поділилася співачка.

На опублікованих кадрах Вікторія запалює з гумористом Євгеном Сморигіним на дивані, який обіймає її в одній нижній білизні: трусах-сімейниках і сірій майці. Виконавиця в короткому топі з відвертим декольте, жилетці і екстремально коротких шортиках притулилася до свого друга. Вона високо підняла одну ногу і посвітила пружною сідницею. Дівчина заливисто сміється, тримаючи в одній руці коктейль, а в іншій - мікрофон. У якийсь момент співачка і зовсім поставила склянку собі на голову.

Користувачі соціальної мережі відреагували на витівки Вікторії Смеюхи в коментарях:

"Віка шикарна!👍 🏻 "; "Дуже красива😍 🔥❤️"; "шикарна парочка"; " від цього фото так і несе позитивом Віка ви шикарні!"; "Вікуля, ти просто бомба👍 👍 😘 😘 😘"; " розумниця, красуня, та ще й з почуттям гумору!!!😃😍😂👍".

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