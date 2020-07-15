Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха, порадовала летним снимком

Красотка решила продемонстрировать свою стройную фигуру в купальнике и совершенно не зря, передает Politeka.net.

Звезда красиво выгнулась, демонстрируя аппетитные формы в красном купальнике с вырезом на спине и молнией в районе груди.

Купальный наряд идеально подчеркнул все изгибы Смеюхи. Фигура у нее просто невероятная.

Игривая артистка сделала губы "уточкой", наведя телефон на себя. Глаза звезды закрывали стильные очки.

В посте Виктория рассуждает о том, как техника повлияла на нашу жизнь.

"С появлением гаджетов с фотоаппаратами весь мир поглотился в частную фотоиндустрию. 😁📸 Все это привело к тому, что сейчас мы переживаем фотографический бум 💥 . То есть я думаю, что сейчас фотография заняла то место, которое поэзия занимала годами ранее. Поэтому поздравить можно каждого😂😂😂. С Днем фотографа меня и тебя❤️! P.S: Лучше поздно, чем никогда! #12июля", - написала певица.

За два часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Супер сексуальная Леди!", "Милашка ❤️❤️❤️❤️", "Отпразднуем же новым фото !🥳🤪", "Викуля, красотка ❤️❤️❤️❤️❤️", "Очаровательная женщина", "Спасатели Малибу👌👍😁", "Спасибо Викусик", "Мммм какая лапочка,персик сладкий!", "Красивая", - написали пользователи сети.

Красотка просто затмила Памелу Андерсон, которая снималась в красном купальнике в сериале "Спасатели Малибу".

Напомним, Виктория Смеюха показала, как вместе со своей племянницей Лизой покупалась в речке.

«Покатай меня большая черепаха... Вчера ещё в море ныряла, сейчас на даче с Лизой плескалась, а уже сегодня вечером буду купаться в овациях зрителей. Эх! Благодать. А как проходит ваше лето?», - подписала она фото.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы.

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, солистка группы НеАнгелы Виктория появилась в очень откровенном образе.