Популярная украинская исполнительница Виктория Смеюха, которая входит в дуэт «НеАнгелы», сверкнула красотой на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«С появлением гаджетов с фотоаппаратами весь мир поглотился в частную фотоиндустрию. 😁📸 Всё это привело к тому, что сейчас мы переживаем фотографический бум 💥 . То есть я думаю, что сейчас фотография заняла то место, которое поэзия занимала годами ранее. Поэтому поздравить можно каждого», — говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Смеюха позирует в облегающем купальнике, демонстрируя аппетитные формы во время отдыха на яхте.
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«Красотка», «как-то быстро все закрутилось...», «красотулька», «норм жопец такой», «новый спасатель Малибу!», «Губки уточкой», «милашка», «чего-то не хватает», «вах вах вах», «классный вид! Завидую», — пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала, как насыщенно проводит лето, не теряя ни минуты.
Так, в серии новых фото знаменитость вместе со своей племянницей Лизой купаются в речке. При этом стоить отметить, что Вика была абсолютно без косметики. Одета она в яркий купальник.
«Покатай меня большая черепаха... Вчера ещё в море ныряла, сейчас на даче с Лизой плескалась, а уже сегодня вечером буду купаться в овациях зрителей. Эх! Благодать. А как проходит ваше лето?», - подписала она снимки.
Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы.
Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, солистка группы НеАнгелы Виктория появилась в очень откровенном образе.