Солистка украинской группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха показала, как развлекается с обаятельной звездой на диване

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала горячие кадры на своей странице в соцсети "Инстаграм".

"Нашу группу пригласили на любимое «Дизель Шоу», у которых отмечалась в этом году особенная дата. Мы представили эксклюзивно новый хит НеАнгелов, который уже вскоре и Вы услышите, мои дорогие😍❤️!!! Ну конечно много смеха, танцов, шуток и подколов, и конечно же закулисная жизнь...! Не могу не поделиться с вами этим фото, человек позитив 😂💪 Ребята рассмешили меня на месяц вперёд", - поделилась певица.

На опубликованных кадрах Виктория зажигает с юмористом Евгением Сморыгиным на диване, который обнимает ее в одном нижнем белье: трусах-семейниках и серой майке. Исполнительница в коротком топе с откровенным декольте, жилетке и экстремально коротких шортиках прижалась к своему другу. Она высоко подняла одну ногу и посветила упругой ягодицей. Девушка заливисто смеется, держа в одной руке коктейль, а в другой - микрофон. В какой-то момент певица и вовсе поставила стакан себе на голову.

Пользователи социальной сети отреагировали на выходки Виктории Смеюхи в комментариях:

"Вика шикарна!👍🏻"; "Очень красивая 😍🔥❤️"; "Шикарная парочка"; "От этого фото так и несёт позитивом Вика вы шикарны!"; "Викуля, ты просто бомба 👍👍😘😘😘"; "Умница, красавица, да ещё и с чувством юмора!!!😃😍😂👍".

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