Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха засветилась с Ириной Федишин на отдыхе

Отправившись на концерт и отдых в Одессу, звезда решила насыщенно провести время и даже успела познакомиться и подружиться с певицей Ириной Федишин. При этом с коллегой Славой Каминской из группы Виктория не стала делиться совместными кадрами. Вместо этого певица намекнула на возможное сотрудничество с другой певицей, сообщает Politeka.

Так, на новом фото стройная звезда покорила видом рядом с не менее стройной коллегой в идеальном черно-белом мини. Вика примерила стильное платье с глубоким декольте и вырезом на груди.

«Однозначно шикарный дуэт 👯‍♀️❤️@irynafedyshyn», - написала Виктория.

Поклонники сразу же отреагировали:

«Очень, очень красивые, стильные, гламурные, модные, обврожительные, весёлые!🍒😘🍓💕💋❤️», «Гармония 👍», «Девочки стойняжки😘», «Красотки 🔥🔥🔥🔥», «Спойте вместе», «Прекрасны🌟🌟❤️💜», «Красавицы😍», «Девчули-красавицы», «Красавицы, давайте общую песню🔥», «Хотелось бы услышать вашу совместную песню на украинском языке!!! Вот это был бы фурор!!!😃🤩👏👏👏😉😍💪».

Как известно, Вика много недель находилась на карантине и недавно отправилась в деревню к бабушке, откуда даже поразила видеозаписями с задушевным исполнением песен и кадрами, сделанными вместе с курами, утками и даже коровами. Домашние кадры были очень хорошо восприняты публикой, поэтому ранее артистка также решила порадовать аудиторию и необычнм промо-роликом, чтобы разбивить свой профиль:

«Коровы- коровами 🐮 , но я скучаю за съёмками🤩 Этот фрагмент не вошёл в клип, но остался в моем телефоне😃🎞📞☑️. Каждый раз, для меня съемки 🎥🎬 как маленькая жизнь 🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍, после которой остаются самые разные воспоминания 🥰🎶🎵🎼. Чуть подождём и скоро наступит светлая полоса, после которой затанцуем всем миром🌏!❤️😄💃🏻🕺🏼👯‍♀️», - написала Смеюха под роликом.

Поклонники тут же ответили:

«Песня огонь 🔥🔥🔥это любовь, Роман, высшие песни👍😘», «💣💣💣🔥🔥🔥💯💃Образ - современная эмансипе...Очень круто...», «Можна поєднати 🎤🐄😉», «Да не переживай.. Всё вернётся на круги своя. Это ж не на вечно, Вика, не чуди».

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике

Также Politeka писала, солистка группы НеАнгелы Виктория появилась в очень откровенном образе