Відомий російський співак Сергій Лазарєв показав, як насолоджується відпочинком у басейні зі своїм сином

Артист, якому багато хто приписує таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, поділився новими літніми фотографіями у себе в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Лазарєв показав, як насолоджується купанням в басейні на тлі зелені і блакитного неба. На опублікованих ним фото можна побачити, як співак позує біля бортика басейну, демонструючи своє засмагле накачане тіло.

"Я так хочу, щоб літо не закінчувалося!",- підписав свої фото співак.

При цьому з'ясувалося, що він відпочиває не один. Так, співак поділився ще й фотографією свого сина Микити, який сидить біля краю басейну в татових окулярах. Їх фото з батьком вийшли дуже схожими.

"Мій улюблений син", - зворушливо підписав кадр Лазарєв.

Шанувальники артиста активно коментують його пости.

"Який Ви красивий! Дуже круті фото!", "А чому ви такий гарячий?", "Навіщо так схуд??? + 6 кг було краще", "досить дражнитися а", "Залипла на біцуху", "О боже який чоловік", "і я хочу!!! Сергій фігура вогонь!!! Аполлон!", "який ви чудовий ТАТО, найщиріший!", "Микитка так на Вас схожий. Весь в тата!", "Гідна зміна зростає!", "Який вже дорослий", "він навіть сів як тато. Микита чудовий", "який же красень росте! Майбутній викрадач дівочих сердець", - пишуть люди.

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