Популярный российский певец Сергей Лазарев удивил поклонников совместным фото с генпродюсером премии МузТВ

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось у Лазарева в Инстаграм. Оба мужчины были одеты в красивые костюмы. Лазарев стоял рядом с генпродюсером российской музыкальной премии МузТВ Арманом Давлетяровым и улыбался.

«Дорогой Арман! От всей души с Днем Рождения!! Желаю твоей прекрасной большой семье добра, мира, счастья и благополучия! Будьте здоровы! Новых высот и идей тебе и твоим проектам! Обнимаю!», - подписал фото Сергей.

За несколько часов пост артиста собрал почти 35 тысяч лайков. Не выдержала и оценила фото певица Лолита Милявская. В комментариях Лазареву оставили массу комплиментов.

«Сереежаа)))Такой строгий прям)))Костюмчик супер!», «Серёжа, Вы, как всегда, на высоте», «Как же Сергею идут галстуки», «Как же мне нравятся фото Сергея в костюмах, элегантный и обворожительный мужчина», - пишут люди.

Но нашлись и те, кто негативно отозвался о продюсере.

«Позорный Арман, который превратил премию Муз-Тв в фанерный трэш с продажей тарелок», - отметили в комментарии.

Как известно, Арман Давлетяров очень обидел бывшую возлюбленную Лазарева Леру Кудрявцеву, которая была ведущей МузТВ около 20 лет. В этом году Леру заменили на Бузову, ничего ей не сказав. Но, похоже, для Лазарева важнее своя карьера.

Напомним, что раздетый Лазарев рассекретил тату в честь любимой женщины и выдал ее имя: «Все, чего хотела, исполнилось».

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