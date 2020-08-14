Известный российский певец Сергей Лазарев показал, как наслаждается отдыхом в бассейне со своим сыном

Артист, которому многие приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился новыми летними фотографиями у себя в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Лазарев показал, как наслаждается купанием в бассейне на фоне зелени и голубого неба. На опубликованных им фото можно увидеть, как певец позирует у бортика бассейна, демонстрируя свое загорелое накачанное тело.

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось!», - подписал свои фото певец.

При этом выяснилось, что он отдыхает не один. Так, певец поделился еще и фотографией своего сына Никиты, который сидит у края бассейна в папиных очках. Их фото с отцом получились очень похожими.

«Мой любимый сын», - трогательно подписал кадр Лазарев.

Поклонники артиста активно комментируют его посты.

«Какой Вы красивый! Очень крутые фото!», «А почему вы такой горячий?», «Зачем так похудел??? + 6 кг было лучше», «хватит дразниться а», «Залипла на бицуху», «О боже какой мужчина», «И я хочу!!! Сергей фигура огонь!!! Аполлон!», «какой вы замечательный папа, самый искренний!», «Никитка так на Вас похож. Весь в папу!», «Достойная смена растёт!», «Какой уже взрослый», «Он даже сел как папа. Никита чудесный», «Какой же красавчик растёт! Будущий Похититель девичьих сердец», - пишут люди.

Напомним, Лазарев наплевал на экс-любовницу ради влиятельного продюсера, Лолита не выдержала.

Как сообщала Politeka, Лазарев без одежды и стыда похвастался рельефным телом, Ани Лорак в восторге: "Ух, какой лентяй".

Также Politeka писала, что Лазарев ошарашил появлением с экс-любовницей и ее дочерью, Лорак не выдержала: «Они даже похожи...».