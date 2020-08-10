49-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева и Сергей Лазорев, между которыми ранее был роман, познакомили своих дочек

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певец опубликовал соответствующее фото.

Снимок с Аней Лазоревой и дочерью Кудрявцевой Машей невероятно умилило сеть.

Фолловеры артиста восхищаются милым снимком. Также в Сети отмечают, что дочь Лазарева уже заметно подросла.

«Лучшее фото», «Какие милахи», «Красотчкии, миленькие такие вы все!) Обояшечки!)», «Какие милые малышки!! Просто прелесть!!😍😙», «Любимые», «Лапочки😍 какие вы все прелестные», «Какая Анечка уже большая 😍», «Какие милые», «Сердечко разрывается от того, какие вы все милые 😍 Девочки – лапочки», Они даже похожи. Вишенки", - пишут в комментариях.

Отметим, даже Ани ЛОрак не выдержала и поставила "лайк" такой милой публикации.

Напомним, недавно Лазарев сделал тату в честь дочери и похвастался им в сети.

У Лазарева двое детей, рожденных суррогатной матерью: Никита 2014 года рождения и Анна, которая рожденная в 2018 году.

Лера Кудрявцева родила дочь Марию в 2018 году в браке со своим третьм мужем хоккеистом Игорем Макаровым.

Отметим, также у нее есть взрослый сын от первого брака, благодаря которому Кудрявцева уже стала бабушкой. Дочь и внук Кудрявцевой - одногодки.

Напомним, "любовница" Лазарева показалась в компании солидного мужчины, Сергей не у дел: "Хороший вкус".

Как сообщала Politeka, "любовник" Лорак похвастался элитным отдыхом, горячие кадры попали в сеть: "Ляпота"

Также Politeka писала, что "любовница" Лазарева возглавила антирейтинг и вскипела: "Хочется напиться и мордой в салат".