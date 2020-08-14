24-летняя британская певица Дуа Липа взбудоражила новыми эффектными кадрами
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм тизер на ремикс-видео "Levitating" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Дуа Липа предстала в соблазнительром образе. На красотке черный топ, такого же цвета трусики, безразмерные колготки и накинутая на плечи ветровка. В таком виде на первых же секундах видео певица лежала на земле, прильнув к парню и закинув на него ноги. В дальнейшем Дуа засветилась уже в спальне, на заднем фоне виднелась расстеленная кровать.
"Левитация ремикс видео, сейчас 🌹", - подписала кадры звезда.
Пользователи молниеносно кинулись комментировать увиденное:
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"Я так люблю тебя, Дуа"
"@dualipa потрясающе! ❤️"
"Левитация была моей любимой из альбома, и ты все испортила 😭"
"Звучит так хорошо !!!!! 😍😍😍"
Ранее мы сообщали, Дуа Липа уже показывала кусочек из видео ремикса "Levitating". В тот раз она предстала лежащей в траве с цветами в соблазнительной позе. Артистка делала плавные движения руками и стреляла глазками в приближающуюся камеру.
"Ты моя жизнь"; "Не могу дождаться"; "Отвал всего господии", - отреагировали пользователи.
Кроме того, мы писали, как Дуа покорила публику домашним образом в белом топе, черных шортиках и пестрой оранжевой рубашке с коротким рукавом. Невозможно не заметить одну любопытную деталь: на певице не было лифчика.
Липа лежала в пикантной позе, подняв руку вверх и кинув серьезный взгляд в камеру. Девушка собрала волосы в пучок и дополнила образ несколькими украшениями.
Напомним, что яркая Дуа Липа изогнулась, подразнив молодым телом в коротких шортиках: «Ангел».
Как сообщала Politeka, горячая Дуа Липа в микро-бикини показала самые интимные места: "Даже зеркало покраснело".