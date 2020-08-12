24-летняя британская певица Дуа Липа обескуражила странной выходкой
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, которое похоже на очень необычный сон (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Как известно, Дуа Липа готовится презентовать ремикс на песню «Levitating» при участии Мадонны и Мисси Эллиотт. Об этом знаменитость сообщила в подписи к кадрам.
Так, на первых секундах Дуа Липа предстала лежащей в траве с цветами в соблазнительной позе. Артистка делала плавные движения руками и стреляла глазками в приближающуюся камеру. Затем кадры сменялись, как калейдоскоп.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. За считанные минуты сотни тысяч фолловеров оценили тизер сердечками.
"Ты моя жизнь"; "Не могу дождаться"; "Отвал всего господии", - пишут в соцсети.
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Ранее мы сообщали, Дуа разгорячила публику фото без лифчика. Девушка позировала в белых шортах и желтом топике, который оказался довольно тоненьким. Липа дополнила образ стильными желтыми очками, а волосы собрала в узел. Девушка лежала и снимала себя на телефон, показывая пикантное тело. И ей это удалось, ведь через тонкую ткань топа грудь прямо выпирала.
"Да, королева", "Люблю Дуа", "Прекрасна", "Мой ангел", "Прямо выпирают", "Красотка", "Безумно красивая", - отреагировали поклонники в комментариях.
Также мы рассказывали, как Липа на фото разлеглась на полу в довольно в интересной позе. Певица была одета в черные шорты и белую тесную майку. Красотка скинула лифчик, похваставшись своим аппетитным бюстом, который хорошо просматривался через тонкую ткань.
Напомним, что яркая Дуа Липа изогнулась, подразнив молодым телом в коротких шортиках: «Ангел».
Как сообщала Politeka, горячая Дуа Липа в микро-бикини показала самые интимные места: "Даже зеркало покраснело".