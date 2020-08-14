Новая избранница актера Сергея Жигунова страдает от мести своего бывшего супруга

Журналистка Виктория Ворожбит призналась, что экс-супруг не может смириться с ее уходом и мучает ее угрозами и судебными исками уже на протяжении полутора лет. О том, что пришлось пережить возлюбленной Сергея Жигунова, пишет «7дней.ru».

Стоит отметить, что Виктория была замужем за медиамагнатом Виктором Сухановым. По некоторым данным, причиной расставания пары стала романтическая связь журналистки с известным российским актером Сергеем Жигуновым.

Виктория признается, что бывший муж продолжает донимать ее судебными исками и угрозами. Так, мужчина приписал экс-супруге несколько крупных долгов и добился ареста ее имущества.

«До чего может дойти мужчина в попытке отомстить? Кажется, за это время было все: доносы в полицию в лучших традициях 30-х годов, бесконечные иски, угрозы по телефону, давление через прессу, препятствия в осуществлении моих проектов», - сетует журналистка.

По словам Ворожбит, ее бывший супруг уже успел вновь обрести счастье в личной жизни, но при этом не оставляет попыток ей насолить. В свою очередь, Виктории приписывают романтические отношения с Сергеем Жигуновым.

Отметим, что в СМИ девушку нередко называют «копией Анастасии Заворотнюк» из-за внешнего сходства с именитой артисткой. Поговаривают, что Сергей Жигунов до сих пор не может забыть звезду сериала «Моя прекрасная няня», и поэтому решил связать свою судьбу с похожей на нее девушкой.

Пользователи интернета отметили, что Сергею катастрофически не везет в личной жизни, так как ранее актер уже оказывался в подобной ситуации.

«Эх, Серега, не везет тебе с бабами, их бывшие не хотят идти навстречу вашему счастью», - пишут в сети.

Напомним, что очаровательная копия Заворотнюк сделала признание о жизни с Жигуновым: «Удовольствие сомнительное».

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