Проблемне розлучення "відгукнулося" журналістці Вікторії Ворожбіт, яку називають "двійником" актриси Анастасії Заворотнюк

Про це пише видання КП.

Повідомляється, що суд наклав арешт на квартиру і автомобіль Вікторії Ворожбіт.

Ще на початку 2020 року з'явилася інформація про те, що колишній коханець "моєї прекрасної няні" Сергій Жигунов може піти від дружини до журналістки Вікторії Ворожбіт, яка дуже схожа на Анастасію Заворотнюк.

За інформацією журналістів, Вікторія Ворожбіт в минулому році розлучилася з чоловіком Віктором Сухановим і вирішила ділити спільне майно.

Суханов в суді вимагає від журналістки відшкодувати майже 3 млн рублів (половина коштів, сплачена по іпотеці).

Бізнесмен також клопотав про арешт до закінчення розглядів судового майна Ворожбіт — автомобіля Lexus NX 200 і квартири в Находці. І цю ініціативу Феміда задовольнила.

«Вони розлучилися не дуже добре — Віктор сильно ображений, що дружина пішла до Жигунова», — розповів у коментарі журналістам обізнане джерело з оточення бізнесмена.

Раніше ми повідомляли про те, що судові пристави оголосили полювання на родичів Завоторнюк. Відомо, що зіркова сім'я накопичила борги, які тепер вимагають погасити.

Повідомляється, що у матері Заворотнюк є борг за квартиру в розмірі майже 46 тисяч рублів. Платежі за житло перестали надходити саме в той момент, коли з'явилася перша інформація про тяжку хворобу "прекрасної няні".

Згідно з рішенням суду, жінка в обов'язковому порядку зобов'язана погасити заборгованість. Такий вердикт феміда винесла ще в 2018 році, але судові пристави оголосили полювання лише зараз.

Також ми розповідали про блокування рахунків чоловіка хворий актриси Петра Чернишова. Повідомляється, що саме з-за великих пожертвувань банки заблокували рахунки фігуриста, розцінивши транзакції як шахрайство.

Нагадаємо, Корольова несподівано розповіла про стан хворої на рак Заворотнюк.

Як повідомляла Politeka, чоловік хворої на рак Заворотнюк відмовився від лікування для актриси, спливли деталі.

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