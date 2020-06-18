Шанувальники активно стежать за романтичними стосунками російського актора Сергія Жигунова і Вікторії Ворожбіт, яку вже охрестили двійником Анастасії Заворотнюк
У себе в Instagram Вікторія регулярно публікує фото, які шанувальники із задоволенням намагаються розшифрувати, передає Politeka.net. Так, під одним із фото дівчина розповіла, що не в захваті від ранкової риболовлі.
«Рибалка о 5 ранку - задоволення сумнівне. Зате в дев'ять ти вже просяк свіжим повітрям від кросівок до кінчика капюшона, обласканий ранковим сонцем і абсолютно вільний», - підписала фото дівчина.
Крім цього, вона показала, як працювала в заміському будинку, де перечікувала карантин разом з коханим.
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«Час тихих споглядань, слава богу, проходить. Ніколи так не раділа майбутньому понеділку, як в кінці карантину», - розповіла жінка.
Зазначимо, що про роман Жигунова і Ворожбіт стало відомо зовсім недавно. Актор розлучився з дружиною Вірою Новіковою заради життя з двійником Заворотнюк. У ЗМІ повідомляють, що вони живуть разом в Абрамцево. Це вдалося з'ясувати за загальними локаціями, в яких фотографується парочка.
Цікаво, що парочку розсекретив кіт Пиня. І Сергій, і Вікторія публікували фото і відео одного і того ж кота. Після цього сумнівів у шанувальників не залишилося.
Нагадаємо, що Жигунов кинув дружину заради двійника Заворотнюк: фото молодої розлучниці.
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