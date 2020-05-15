Российский актер Сергей Жигунов строит отношения с новой возлюбленной, оставив за спиной многолетний брак

Артист жил с женой Верой Новиковой с 1984 года, пока на его пути не появилась актриса Анастасия Заворотнюк, сообщает Politeka.net. Оба снимались в сериале "Моя прекрасная няня", когда между ними вспыхнула страсть.

Чувства между Жигуновым и Заворотнюк привели к расставанию актера с супругой в 2007 году.

Близкий друг актера, художник Сергей Заграевский рассказал в недавнем интервью "Собеседнику", что время с Анастасией для артиста было самым счастливым.

В отличие от бывшей жены, всегда "скрытой" и вечно недовольной, Заворотнюк была светлой и жизнерадостной женщиной. Однако это не помешало Жигунову в 2009 году вернуться к бывшей жене и снова заключить с ней брак.

По словам художника, после расставания с Заворотнюк артист страдал, ведь это стало для него большим ударом. Как отметил Заграевский, Жигунов стал сдержанно здороваться, с его лица исчезла открытая улыбка, а также он перестал приглашать друга на дачу, которая была его детищем.

А вот недавно в сети появились слухи, что Сергей Жигунов закрутил новый роман с 46-летней Викторией Ворожбит. Люди стали отмечать невероятное сходство любовницы с Анастасией Заворотнюк, это стало настоящей сенсацией.

"Я слышал, что с Верой он (Сергей Жигунов, - ред.) все-таки расстался, сейчас у него новая любовь Думаю, отношения серьезные, раз он привозил девушку к своей маме", - рассказал Заграевский.

Отметим, по информации СМИ, Виктория Ворожбит, так же как и Анастасия Заворотнюк, задолжала крупные денежные суммы. Однако производства оба раза прекращали из-за невозможности найти ответчика. Любовница Жигунова стала из-за долгов даже распродавать вещи через интернет.

Напомним, "Внешность сильно изменилась": как сегодня выглядит больная раком Заворотнюк, в больнице все рассказали.

Как сообщала Politeka, состояние больной раком Заворотнюк резко изменилось, муж не отходит ни на шаг.

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