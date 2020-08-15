Зірки турецького серіалу "Величне століття" постійно підкреслюють - найголовніше для них їхні діти

Після завершення проекту артисти почали активно приділяти час близьким, проводити з ними дні, вільні від роботи, а деякі навіть скасували інші зйомки, щоб побути вдома. Іноді акторам доводилося ночувати на знімальному майданчику, а вдень повторювати нові сцени, тому вони дуже мало бачили своїх дітей.

Представляємо вашій увазі топ фото дітей знаменитостей, що знімалися в серіалі.

Після того, як Мер'єм Узерлі покинула проект, Вона розповіла, що була виснажена морально, втомилася від частих зйомок, відсутності особистого життя. Налагодивши свої стосунки, артистка народила дочку. Зараз ларі вже шість років, тому рудоволоса зірка вже може відправлятися на нові зйомки, не боячись залишати дочку під наглядом нянечок.

Нур Феттахоглу разом з чоловіком бізнесменом Левентом Везіроглу виховує чотирирічну доньку. Спочатку зірка розлучилася зі своїм коханим і жила півроку одна. Потім пара помирилася і у них з'явилася дочка. У дочки Нур такі ж хвилясті локони, як і у мами.

Пелін Карахан зараз виховує синів разом з чоловіком Бедрі Гюнтаєм. Зірки живуть за містом в особняку, зараз актриса займається в основному сім'єю і тому припинила зніматися в нових кінокартинах. Дітям Пелін всього шість і три рочки, тому жінка має намір приділити увагу синам більшому, ніж раніше.

Бурак Озчівіт, якого шанувальники пам'ятають за роллю Малкочоглу Балі-бея виховує однорічного сина Карана. Після знайомства зі своєю майбутньою дружиною, чоловік відразу зрозумів – це доля, тому він не витрачав ні хвилини на роздуми. Від свого тата маленький Каран успадкував темно-коричневий відтінок очей, а кучеряві локони роблять з малюка ледь не починаючу модель.

Халіт Ергенч разом з Бергюзар Корель дітей на публіці ще не показували, причому у пари є десятирічний син Алі і маленький Хан. Цієї весни жінка вдруге стала мамою, малюкові всього кілька місяців.

Нагадаємо, що роздягнена Мер'єм Узерлі спокусливо вигнулася, змусивши всіх почервоніти: "Sultan!".

А ще Politeka повідомляла, що Мер'єм Узерлі показала понівечене обличчя поблизу: від Роксолани немає і сліду.

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі показала свої принади під тонким мереживом: "безсоромна Роксолана".