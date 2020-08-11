Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая сыграла главную роль в популярном сериале «Великолепный век», удивила необычными развлечениями с дочкой

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала видео забав у себя в Инстаграм. Судя по видео, ее 6-летняя дочь Лара решила разрисовать лицо матери красками, а актриса не стала сопротивляться. На видео видно, как девочка мазок за мазком превращает маму в индейца. Лицо Роксоланы оказалось практически полностью изуродованным разноцветными красками.

В конце актриса сделала селфи, показав во всех подробностях, во что ее превратила дочка.

Ранее мы писали, что 36-летняя Мерьем Узерли поделилась у себя в Инстаграм пикантным фото. Красотка сидела на стуле, она была одета в нежное платье черного цвета. Подол платья задрался и обнажил ее колено. Зона декольте осталась оголена, что позволило поклонникам рассмотреть соблазнительные изгибы ее тела.

Кроме этого, недавно актриса похвасталась своей прекрасной и неувядающей внешностью. Узерли сфотографировала себя крупным планом, показав совершенства своего лица. Видно, что звезда популярного сериала является частой гостьей косметолога. Да и сама актриса признавалась, что злоупотребляла уколами красоты.

Напомним, что Роксолана из «Великолепного века» показала, как изменилась ее внешность за 25 лет: кадры.

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли из "Великолепного века" показала свои прелести под тонким кружевом: "Бесстыжая Роксолана".

Также Politeka писала, что Роксолана не была красавицей: как на самом деле выглядела фаворитка султана Сулеймана.