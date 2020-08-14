Молода модель Олена Омович, яку прозвали українською Кім Кардашьян, похвалилася відвертими обновками

Як пише Politeka.net, вона опублікувала кілька нових знімків на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

Дівчина не соромиться позувати у відвертих образах і показувати своє тіло в різному одязі і навіть без неї. Цього разу Олена Омович приміряла два пікантні вбрання, які отримала цього літа.

Для першого образу Українська Кардашьян вбралася в Сірий Спортивний костюм, кросівки і короткий топ. Вона сіла на парапет і продемонструвала бездонне декольте, розстебнувши блискавку. На іншому знімку модель стала на підлогу, зняла капюшон і закинула руки за голову, в такому положенні толстовка натягнулася, оголивши плоский живіт.

На іншому фото Олена Омович позує в бірюзовому купальнику на тонких бретельках, які лише злегка прикрили її пікантні місця. Вона розвалилася на жезлонгу в спокусливій позі, в якій показала свою фігуру у всій красі. На наступному знімку модель повернулася до камери п'ятою точкою, притулившись рукою до дзеркального скла.

Користувачі соціальної мережі бурхливо відреагували на нові образи Омович в коментарях і залишили їй безліч компліментів:

"3 і 4 та й все мабуть, Малятко 🔥 вогонь"; "шикарна😍"; "прекрасна жінка, спасибі".

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