Національний банк України розробив нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги в договорах

Договори повинні будуть містити уніфікованого опису послуги-споживчого кредиту або депозиту, інформує прес-служба фінрегулятора.

Підкреслюється, що в договорі чітко повинні бути прописані санкції у разі невиконання умов. У той же час там не повинно бути недобросовісних умов, які обмежують права клієнтів.

Договір про відкриття депозиту, згідно з рекомендованими змінами, повинен буде додатково містити інформацію про вид вкладу, термін зберігання, дату повернення грошових коштів, право продовжити термін вкладу, розмір пропонованих відсотків, порядок їх виплати, іншу інформацію.

Договір про споживчий кредит повинен буде містити перелік умов, при яких можлива зміна процентної ставки або інших платежів, а також інформацію про витрати на додаткові послуги з посиланням на всі тарифи і комісії, що підлягають сплаті.

Що стосується недобросовісних умов, які хочуть заборонити включати в договори з банками, то це такі, які

обмежують можливість клієнта подати скаргу щодо виконання умов договору банком;

дозволяють банку змінювати умови послуги і тарифи без попереднього повідомлення узгодженими сторонами каналами комунікацій;

дають право банку вимагати від клієнта оплати за ще не надані послуги;

дозволяють банку вимагати дострокового повернення кредиту без визначення в договорі повідомлення клієнта про таку вимогу.

Поки такі зміни ще не вступили в силу, а тільки пропонуються до обговорення з фінансовими установами.

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