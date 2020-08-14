Популярна українська ведуча Леся Нікітюк підкорила шанувальників зухвалим образом у спортивному костюмі

Зірка поділилася новими знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото ведуча насолоджується сніданком на відкритій терасі готелю. Вона сидить на сонці в світло-сірому спортивному костюмі. При цьому Леся кокетливо розстебнула блискавку на куртці, під якою, судячи з усього, нічого немає, блиснувши своїм вражаючим декольте.

Свій спортивний образ ведуча доповнила стильними окулярами і прикрасами у вигляді масивних ланцюгів. Волосся Леся зібрала у високий тугий хвіст.

Ведуча також показала свій сніданок: сирники з варенням і ягодами.

"люблю дивитися як поважні дядьки з власною охороною вирішують питання на терасі готелю... і є. P. S. До речі один з них підозріло дивиться на мої сирнички", - підписала знімки Нікітюк.

У мережі тут же почали коментувати її пост.

"Ой ви дуже змінилися, ледве вас впізнала", "відмінний лук", "на твої приголомшливі ніжки гріх одягати штани Лесик", "щось сильно на Лободу схожа", "нові губешки", "Ай яка ж ти тут красуня втім як і скрізь", "Лесь ти в цьому костюмчику як космонавт, а це сніданок космонавта", "прекрасна як і завжди", "а де ж ваші охоронці?",- пишуть люди.

Нагадавши, цкраїнська Барбі Леся Нікітюк звела з розуму виглядом в занадто маленькому костюмі: "Боже, які...".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк натягнула тісний купальник і побешкетувала перед камерою: "я знаю, ви чекали цього!".

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