Погода в Україні на вихідних 15-16 серпня залежатиме від антициклону Emil

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net.

Зазначається, що буде переважно сухо. Ось тільки в суботу є ймовірність дощу і грози в Прикарпатті.

А в неділю збільшиться хмарність і можливі локальні невеликі дощі по Північному сходу - Сумщина, Харківщина, Чернігівщина.

Температура повітря на найближчих вихідних буде в межах +24 ... +28 градусів.

Свіжіше буде на півночі і сході в суботу, прогнозується +19 +24 градуси. А ось вже в неділю потеплішає до + 23 + 27 градусів.

При цьому вночі температура буде значно нижчою.

Найближча мінімальна температура повітря в східних і північних областях +9 +13 градусів.

У Києві 15-16 серпня антициклон забезпечить сонячну погоду. Свіже буде в суботу, близько + 23 градусів, а в неділю потеплішає до +25 +27 градусів.

Спекотне літо повернеться в Україну наступного тижня. Знову буде + 30 і навіть вище.

Як повідомлялося раніше, пік 35-градусної спеки в серпні доведеться на Яблучний Спас (19 число) і день-два до нього і після нього в залежності від регіону.

Відразу після Спаса прийдуть три дні дощів і зниження температури - до трохи вище +20 градусів. Але 24 серпня - в День Незалежності України, погода обіцяє бути ясною і комфортною.

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