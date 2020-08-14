Погода в Украине 14 августа удивит переменами, дожди накроют новые «любимые» области

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные синоптиков из Украинского гидрометцентра.

Так, на западе наконец-то будет солнечно и без дождей. В дневное время суток будет от 23 до 28 градусов тепла, а вот ночью столбик термометра покажет 10-16 по Цельсию.

На востоке сегодня прогнозируется от 21 до 23 градуса по Цельсию и без дождей. Местами, правда, возможна облачность. Ночью же синоптики прогнозируют от 8 до 12 со знаком «плюс».

Украинцам в центральных регионах дожди также не страшны. Однако тут будет не сильно тепло: 20-24 градуса со знаком «плюс». Ночью воздух будет очень «свежим»: 10-13 тепла.

На юге воздух в светлое время суток прогреется до 24-27 со знаком «плюс». Ночью их сменят 12-17 градусов. Дождей в Укргидрометцентре не прогнозируют.

А вот на востоке дожди накроют Харьковскую и Луганскую области. Здесь синоптики прогнозируют от 20 до 25 градусов тепла. А вот ночью ожидается от 10 до 14 градусов.

В Киеве и области сегодня будет без дождей, хотя возможна облачность. В дневное время суток ожидается от 20 до 24 градусов. Ночью же ожидается небольшая «свежесть», в районе 6-11 тепла.

Синоптики утверждают, что в ближайшие дни на территории Украины будет повышенный уровень пожарной опасности.

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