Клієнт Приватбанку на наочних прикладах показав, як зіпсувалося обслуговування в банку за останні роки

Українець розмістив свій відгук про негативний досвід співпраці з банком на сайті Мінфін. За його словами, рівень обслуговування ПриватБанку падає вже не перший рік. Як доказ українець навів у приклад головні проблеми, з якими зіткнувся він сам.

Так, за словами клієнта, додзвонитися в коллцентр банку останнім часом неможливо, а відповідають там роботи.

"Додзвонившись в коллцентр отримуєш до 70% малокомпетентної або зовсім некомпетентної інформації (мене фахівець консультував, куди прикріпити підтверджуючі документи і, виявилося, по системі їх не видно, так як не туди прикріпили)", - обурився клієнт.

Він також поскаржився на відсутність зворотного зв'язку в чаті онлайн, а також на некоректний розгляд підтверджуючих документів.

Крім того, українець незадоволений тим, що банк більше не сповіщає про блокування видачі грошей.

"У разі, коли направляєш гроші і документи на зняття готівки на карту (скажімо, зарплатний проект), у разі, якщо щось не так, вже не дзвонить співробітник банку з оповіщенням про блокування видачі грошей і вказівками, що потрібно зробити для виправлення ситуації)", - розповів клієнт банку.

У свою чергу, представники Приватбанку пообіцяли перевірити зазначену в пості інформацію і "розібратися в ситуації".

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