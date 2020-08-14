Подорожчання електроенергії для населення відбудеться після осінніх виборів до місцевих органів ( 25 жовтня)

Про це заявив заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Олексій Кучеренко, передає UBR.ua.

Причини майбутнього ймовірного подорожчання-важка ситуація, яка склалася на ринку електроенергії.

"Ситуація катастрофічна. У наявності колосальні зловживання, не мільйонні, а мільярдні, які призводять до вимивання з так званого ринку мільярдів гривень. Це ті мільярди, які не надходять шахтарям, генерації, атомної генерації, тій же зеленій енергетиці. В результаті заробляють спекулянти", - заявив Кучеренко.

За його словами, Оператор направляє скарги в НКРЕКП і АМКУ, накладаються символічні штрафи в 20 або 80 тис.грн, але в цілому державні органи ніяк не реагують.

Зазначається, що ця ситуація неминуче призведе до подорожчання електроенергії.

В першу чергу можуть скасувати пільговий тариф на 100 кВт, але на цьому не відіб'ється.

Крім цього, є проблеми з недооціненими тарифами обленерго, тарифами Укренерго і в Енергоатомі.

Раніше ми повідомляли, що в Україні взялися за боржників по комуналці з новою силою.

"З молотка" йдуть навіть поношені речі-футболки, посуд в тріщинах, джинси з дірками від ключів в області кишень, а ще квартири і машини.

Закон дозволяє забрати все" зайве " майно. Є невеликий "недоторканний список": одне ліжко-місце на людину, пара взуття, один холодильник на сім'ю. А все інше-від дірявих штанів до мобільного телефону – можна у боржника забрати і відправити на торги.

Зазначимо, у квітні в. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець заявляла, що заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить 4,7 млрд грн

За її словами, постачальники універсальних послуг, що постачають електроенергію населенню, заборгували 5 млрд грн перед Укренерго, з них 4,7 млрд грн - борги населення.

Нагадавши, різкий стрибок тарифів на комуналку, українців вже попередили.

Як повідомляла Politeka, Комуналка подорожчає, українців добили новими тарифами.

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