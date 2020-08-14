Зірка Студії "Квартал 95" Еліна Мбані вразила розкішним образом у новій стильній фотосесії

Артистка "Жіночого кварталу" поділилася в своєму Instagram зачаровуючими кадрами. Про це пише Politeka.net.

У новій фотосесії Мбані знялася з юною українською моделлю Анжеліною Котюк. На знімках дівчата позували на природі в розкішних шубах. При цьому зовнішність темношкірої Мбані з чорним волоссям і чорною шубою ефектно контрастувала із зовнішністю натуральної блондинки Анжеліни, яка позувала в білих хутрах.

Дівчата млосно позували на камеру, обіймаючи і спершись одна на одну.

У мережі тут же почали обговорювати знімки і засипати красунь компліментами.

"Неймовірно", "Кава з молоком. Мега стильно", "Вау", "як красиво", "Інь Янь", - пишуть коментатори під постом артистки.

Раніше ми писали, що Мбані здивувала "хижим" образом на новому фото. На знімку Мбані позує в літньому вбранні з повністю відкритими плечима. При цьому увагу до себе тут же привертають очі красуні. Вони виглядають неприродно великими і золотистими, що не схоже на природний колір очей артистки. Мабуть, для цього ефекту Мбані наділа лінзи або відредагувала знімок.

Відзначимо, що незважаючи на цю зухвалу деталь артистка позує без косметики, демонструючи свою природну красу.

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