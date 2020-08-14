Звезда Студии «Квартал 95» Элина Мбани впечатлила роскошным образом в новой стильной фотосессии

Артистка «Женского Квартала» поделилась в своем Инстаграм завораживающими кадрами. Об этом пишет Politeka.net.

В новой фотосессии Мбани снялась с юной украинской моделью Анжелиной Котюк. На снимках девушки позировали на природе в роскошных шубах. При этом внешность темнокожей Мбани с черными волосами и черной шубой эффектно контрастировала с внешностью натуральной блондинки Анжелины, которая позировала в белых мехах.

Девушки томно позировали на камеру, обнимая и облокачиваясь друг на друга.

В сети тут же принялись обсуждать снимки и засыпать красоток комплиментами.

«Невероятно», «Кофе с молоком. Мега стильно», «Вау», «Как красиво», «Инь Янь», - пишут комментаторы под постом артистки.

Ранее мы писали, что Мбани удивила «хищным» образом на новом фото. На снимке Мбани позирует в летнем наряде с полностью открытыми плечами. При этом внимание к себе тут же привлекают глаза красотки. Они выглядят неестественно большими и золотистыми, что не похоже на природный цвет глаз артистки. По-видимому, для этого эффекта Мбани надела линзы либо отредактировала снимок.

Отметим, что несмотря на эту дерзкую деталь артистка позирует без косметики, демонстрируя свою естественную красоту.

Напомним, экзотическая красотка из «Квартал 95» ошарашила экспериментом с внешностью: «Такие страшные...».

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