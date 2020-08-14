Головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк потрапив під серйозну хвилю критики в мережі через архівний кадр з роздягненою жінкою

У фіналі проекту чоловік вибрав амбітну і молоду гімнастку Дашу. Дівчина почала публікувати кадри з кільцем і інтригувати мережу заявами. Однак на пост-проекті з'ясувалося, що пара розпалася дуже швидко після завершення "Холостяка" через зраду Макса.

Даша розповіла, що молодий чоловік мав інтимний зв'язок з однією з учасниць на шоу під час зйомок. Вважаючи це зрадою, дівчина не змогла пробачити такої поведінки і розірвала відносини. Через пару тижнів після звістки про це, мучижна засвітився з новою обраницею - молодою моделлю Дариною Хлистун.

У мережі на фан-акаунтах спеціально публікуються знімки із зустрічей чоловіка з дівчиною, проте шанувальників цікавлять куди більше кадри з фотосесій артиста. Останнє фото, що з'явилося в мережі, на якому Макс уклав до себе на коліна дівчину без білизни, буквально вибухнув від гнівних коментарів:

"О Боже», «нижче плінтуса", " от не в'яжеться мені Максим з сексуальністю ...", "Фото " спокушання"😉 😍 👍", " ось що робить з людьми Популярність», «Брехун! Чоловік готовий створити сім'ю не буде голих дівчат виставляти на всю країну. Наче сутенер🥵 🤬», «На шоу він пішов заради розваги, а не для того, щоб знайти любов», «набридло...та ще такі фотоо.....", "Ця дівчина дуже схожа на Дану", "50 відтінків Макса🔥» «" йому пора вже дітей в школу водити, а не кожен день нових дівчаток мацати», - пишуть користувачі.

Деякий час тому на фан-акаунтах Михайлюка і шоу "Холостяк" з'явилося нове фото чоловіка з Дашею. На представленому кадрі одягнена пара мило притискалася один до одного і щасливо посміхалася на камеру. Струнка модель позувала в модній сукні "ночнушке" з рожевого шовку, а чоловік був традиційно одягнений в чорну стильну сорочку.

У мережі тут же почали обговорювати образ скандальної пари і відзначати, що переможниця "Холостяка" Даша Ульянова підходила Михайлюку більше, ніж модель:

"Нове фото Макса і його дівчини Даші. Вони виглядають разом?» ,- повідомляється на фан-сторінці Холостяка.

Ось що відповідають користувачі:

"Боже мій, не заздріть! Хороша дівчина. Йому краще знати підходить вона йому чи ні!", "Головне щоб вона борщ вміла готувати😅»," як він її любить! Принадність 😍❤️", " вміє борщ варити і гроші доїти😊 😊 😊", «нічого. З Богданою була б пара на ура», «Вона мені схожа на якусь злу чаклунку з дійснеєвських мультфільмів😂».

Нагадаємо, що екс-холостяк Макс Михайлюк без одягу засвітився з молоденькою коханкою: "проміняв одну Дашку на іншу".

Як повідомляла Politeka, екс-холостяк Макс Михайлюк засвітився з новою коханкою на прогулянці: "Боже, дитина звідки?".

Також Politeka писала, що Даша Хлистун вперше розповіла про їхні стосунки: "Три години ми...".