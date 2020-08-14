Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк попал под серьезную волну критики в сети из-за архивного кадра с раздетой женщиной

В финале проекта мужчина выбрал амбициозную и молодую гимнастку Дашу. Девушка принялась публиковать кадры с кольцом и интриговать сеть заявлениями. Однако на пост-проекте выяснилось, что пара распалась очень быстро после завершения "Холостяка" по причине измены Макса.

Даша рассказала, что молодой мужчина имел интимную связь с одной из учасниц на шоу во время съемок. Посчитав это предательством, девушка не смогла простить такого поведения и разорвала отношения. Спустя пару недель после известия об этом, мучижна засветился с новой избранницей - молодой моделью Дарьей Хлистун.

В сети на фан-аккаунтах специально публикуются снимки из встреч мужчины с девушкой, однако поклонников интересуют куда больше кадры из фотосессий артиста. Последнее появившееся в сети фото, на котором Макс уложил к себе на колени девушку без белья, буквально взорвался от гневных комментариев:

«О Боже», «ниже плинтуса», «Вот не вяжется мне Максим с сексуальностью ...», «Фото «Соблазнение»😉😍👍», «Вот что делает с людьми популярность», «Брехун! Чоловік готовий створити сім‘ю не буде голих дівчат виставляти на всю країну. Наче сутенер🥵🤬», «На шоу он пошел ради развлечения, а не для того, чтобы найти любовь», «Надоело...да ещё такие фотоо.....», «Эта девушка очень похожа на Дану», «50 відтінків Макса🔥», «Ему пора уже детей в школу водить,а не каждый день новых девочек щупать», - пишут пользователи.

Некоторое время назад на фан-аккаунтах Михайлюка и шоу "Холостяк" появилось новое фото мужчины с Дашей. На представленном кадре приодетая пара мило прижималась друг к другу и счастливо улыбалась на камеру. Стройная модель позировала в модном платье "ночнушке" из розового шелка, а мужчина был традиционно одет в черную стильную рубашку.

В сети тут же принялись обсуждать образ скандальной пары и отмечать, что победительница "Холостяка" Даша Ульянова подходила Михайлюку больше, чем модель:

«Новое фото Макса и его девушки Даши. Они смотрятся вместе?», - сообщается на фан-странице Холостяка.

Вот что отвечают пользователи:

«Боже мой, не завидуйте! Хорошая девушка. Ему лучше знать подходит она ему или нет!», «Главное чтоб она борщ умела готовить😅», «Как он её любит! Прелесть 😍❤️», «Умеет борщ варить и деньги доить😊😊😊», «Ничего. С Богданой была бы пара на ура», «Вона мені схожа на якусь злу чаклунку з дійснеєвських мультфільмів😂».

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".

Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы...".