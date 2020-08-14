Підготовка до відмови від долара активізувалася на тлі напруження у стосунках з США
Відмовитися від використання американської валюти в двосторонніх угодах хочуть Росія і Китай. Країни поступово знижують використання долара в своєму товарообігу і зараз цей показник досягає вже 46%, в той час як ще в 2015 році він становив 90%. Про це повідомляє Stratfor з посиланням на звіт Nikkei Asian Review.
При цьому, варто відзначити, що в разі Китаю і Росії відмову від долара не можна вважати повністю добровільною ініціативою. Так, у доповіді Bank of China китайським банкам доручили готуватися до крайніх заходів у зв'язку з можливим введенням санкцій з боку США за обслуговування чиновників, що забезпечують виконання закону про безпеку в Гонконзі. Автори вважають, що Вашингтон може завдати удару по китайських банках, аж до відключення їх від SWIFT. У зв'язку з цим банкам пропонують переходити на китайську систему банківських переказів CIPS, що працює з 2015 року.
Також, Reuters повідомляє, що через напруженість у відносинах з США китайські чиновники все частіше розглядають найгірші сценарії фінансової війни, при яких їх країна ризикує втратити доступ до розрахунків у доларах.
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У зв'язку з цим в Китаї хочуть зміцнити позицію юаня на світовому ринку, щоб зменшити залежність своєї країни від американської валюти.
При цьому аналітики відзначають, що як спроби США відрізати Китай від доларової системи, так і можливі відповідні дії Пекіна завдадуть серйозного удару по фінансових ринках і світовій економіці.
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