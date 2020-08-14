Підготовка до відмови від долара активізувалася на тлі напруження у стосунках з США

Відмовитися від використання американської валюти в двосторонніх угодах хочуть Росія і Китай. Країни поступово знижують використання долара в своєму товарообігу і зараз цей показник досягає вже 46%, в той час як ще в 2015 році він становив 90%. Про це повідомляє Stratfor з посиланням на звіт Nikkei Asian Review.

При цьому, варто відзначити, що в разі Китаю і Росії відмову від долара не можна вважати повністю добровільною ініціативою. Так, у доповіді Bank of China китайським банкам доручили готуватися до крайніх заходів у зв'язку з можливим введенням санкцій з боку США за обслуговування чиновників, що забезпечують виконання закону про безпеку в Гонконзі. Автори вважають, що Вашингтон може завдати удару по китайських банках, аж до відключення їх від SWIFT. У зв'язку з цим банкам пропонують переходити на китайську систему банківських переказів CIPS, що працює з 2015 року.

деньги, доллары

Також, Reuters повідомляє, що через напруженість у відносинах з США китайські чиновники все частіше розглядають найгірші сценарії фінансової війни, при яких їх країна ризикує втратити доступ до розрахунків у доларах.

Популярні новини зараз

Помолоділа Валюха зі "Сватів" відгуляла весілля, фото сім'ї підірвало мережу: "Люблю вас усіх"

Засмагла Ані Лорак в купальнику здивувала занадто глибоким декольте і не тільки: "ідеал краси!"

Клієнтам Приватбанку загрожує нова небезпека, можна втратити всі гроші: "Просять назвати..."

Мер'єм Узерлі з "Величного століття" показала понівечене обличчя крупним планом: від Роксолани немає і сліду
Показати ще

У зв'язку з цим в Китаї хочуть зміцнити позицію юаня на світовому ринку, щоб зменшити залежність своєї країни від американської валюти.

доллар, деньги

При цьому аналітики відзначають, що як спроби США відрізати Китай від доларової системи, так і можливі відповідні дії Пекіна завдадуть серйозного удару по фінансових ринках і світовій економіці.

Нагадавши, НБУ завдав нищівного удару по долару, курс валют різко змінився: що буде з гривнею.

Як повідомляла Politeka, гривня вдарить по долару і євро, Нацбанк одним махом змінив курс валют: до чого готуватися українцям.

Також Politeka писала, що долар і євро розлетілися в різні боки, курс валют від НБУ знову здивує.