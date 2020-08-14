Подготовка к отказу от доллара активизировалась на фоне напряжения в отношениях с США

Отказаться от использования американской валюты в двусторонних сделках хотят Россия и Китай. Страны постепенно снижают использование доллара в своем товарообороте и сейчас этот показатель достигает уже 46%, в то время как еще в 2015 году он составлял 90%. Об этом сообщает Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.

При этом, стоит отметить, что в случае Китая и России отказ от доллара нельзя считать полностью добровольной инициативой. Так, в докладе Bank of China китайским банкам поручили готовиться к крайним мерам в связи с возможным введением санкций со стороны США за обслуживание чиновников, обеспечивающих выполнение закона о безопасности в Гонконге. Авторы считают, что Вашингтон может нанести удар по китайским банкам, вплоть до отключения их от SWIFT. В связи с этим банкам предлагают переходить на китайскую систему банковских переводов CIPS, работающую с 2015 года.

Также, Reuters сообщает, что из-за напряженности в отношениях с США китайские чиновники все чаще рассматривают худшие сценарии финансовой войны, при которых их страна рискует лишиться доступа к расчетам в долларах.

В связи с этим в Китае хотят укрепить позицию юаня на мировом рынке, чтобы уменьшить зависимость своей страны от американской валюты.

При этом аналитики отмечают, что как попытки США отрезать Китай от долларовой системы, так и возможные ответные действия Пекина нанесут серьезный удар по финансовым рынкам и мировой экономике.

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