Подготовка к отказу от доллара активизировалась на фоне напряжения в отношениях с США

Отказаться от использования американской валюты в двусторонних сделках хотят Россия и Китай. Страны постепенно снижают использование доллара в своем товарообороте и сейчас этот показатель достигает уже 46%, в то время как еще в 2015 году он составлял 90%. Об этом сообщает Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.

При этом, стоит отметить, что в случае Китая и России отказ от доллара нельзя считать полностью добровольной инициативой. Так, в докладе Bank of China китайским банкам поручили готовиться к крайним мерам в связи с возможным введением санкций со стороны США за обслуживание чиновников, обеспечивающих выполнение закона о безопасности в Гонконге. Авторы считают, что Вашингтон может нанести удар по китайским банкам, вплоть до отключения их от SWIFT. В связи с этим банкам предлагают переходить на китайскую систему банковских переводов CIPS, работающую с 2015 года.

деньги, доллары

Также, Reuters сообщает, что из-за напряженности в отношениях с США китайские чиновники все чаще рассматривают худшие сценарии финансовой войны, при которых их страна рискует лишиться доступа к расчетам в долларах.

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В связи с этим в Китае хотят укрепить позицию юаня на мировом рынке, чтобы уменьшить зависимость своей страны от американской валюты.

доллар, деньги

При этом аналитики отмечают, что как попытки США отрезать Китай от долларовой системы, так и возможные ответные действия Пекина нанесут серьезный удар по финансовым рынкам и мировой экономике.

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